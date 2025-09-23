Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası

Robert Shillman'ın, Charlie Kirk'e sağladığı finansmanı İsrail eleştirileri nedeniyle kestiği iddia edildi; haber The Grayzone kaynaklı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:00
Shillman'ın Charlie Kirk iddiası gündemde

Robert Shillmanın, İsrail kurumlarına sık sık bağışta bulunan bir teknoloji milyarderi olarak bilindiği halde, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirke sağladığı finansmanı İsrail eleştirileri nedeniyle durdurduğu iddiası haberleştirildi.

İddianın kaynağı ve yöneltilen iddialar

The Grayzone adlı bağımsız yayın kuruluşunun kaynaklara dayandırdığı haberine göre Shillman, Kirk'ün kurduğu Turning Point USAnın en büyük bağışçıları arasında yer alıyordu. Haberde, Kirk'ün İsrail eleştirileri ve son etkinliklerinde Tucker Carlson gibi İsrail politikalarını eleştiren konuklar ağırlamasının Shillman'ı rahatsız ettiği ve bunun sonucunda finansmanın durdurulduğu öne sürüldü.

Fonun yönlendirilmesi ve açıklama

Habere göre Shillman bu kararını, desteklediği başka bir organizasyonun 6 Eylül tarihindeki yemek davetinde açıkladı. Kesilen finansmanın, iddiaya göre Kirk yerine İsrail'in iktidardaki Likud Partisi yanlısı ve İslam karşıtı bazı gruplara yönlendirileceği ifade edildi. Shillman iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kirk ve İsrail ilişkisine yönelik ileri sürülen iddialar

Haberde ayrıca, ölümünden önceki haftalarda Charlie Kirk'ün, Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki müttefikleri tarafından İsrail yanlısı baskı ve telkinlerle karşı karşıya kaldığı iddiasına da yer verildi.

Charlie Kirk suikastı

Charlie Kirk, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle tanınan aktivist ve sosyal medya fenomeniydi. Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Gençler arasında popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak için kurduğu Turning Point USA ile biliniyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında yöneltilen suçlama metninde ağır cinayet ifadesi bulunurken, şüpheli için idam cezası talep edilmişti.

