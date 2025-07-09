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Shitta Bey Camisi’nin 130. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Nijerya'nın Lagos şehrindeki Shitta-Bey Camisi, 130. yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutlayarak tarihi önemi ve kültürel bağları vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 20:13
Shitta Bey Camisi’nin 130. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Nijerya'da Shitta-Bey Camisi'nin 130. Yılı Kutlandı

Nijerya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak bilinen Shitta-Bey Camisi, 130. yıl dönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. Lagos'ta yer alan cami, geniş bir katılımla tarihi anlarına tanıklık etti.

Önemli İsimlerin Katılımı

Etkinlikte, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'u temsilen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç yer aldı. Ortaç, caminin Türkiye ile Nijerya arasındaki derin kültürel ve dini bağların sembolü olduğunu ifade etti.

Tarihi Açılış ve Önemi

1894 yılında önemli iş insanı Muhammed Shitta Bey tarafından inşa ettirilen cami, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid'in özel temsilcisinin katılımıyla hizmete açılmıştı. Sultan II. Abdülhamid, cami banisi Be'ye 'Bey' unvanını vererek desteğini göstermiştir.

Gelenek ve Süreklilik

Shitta ailesi, bu unvanı günümüzde de sürdürmekte. Ailenin mensuplarından Alhajj Nurudeen Alamu Shitta Bey, 2012 yılından beri 'Lagos Müslümanlarının 7. Lideri' unvanını taşımaktadır.

Bölge halkı tarafından 'Türk Camisi' olarak anılan Shitta-Bey Camisi, 130 yıldır Lagos'un Müslüman toplumu için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Ayrıca, mimarisi ve tarihi geçmişiyle Nijerya'nın en değerli kültürel mirasları arasında yer almaktadır.

Nijerya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilen ve "Türk Camisi" olarak bilinen...

Nijerya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilen ve "Türk Camisi" olarak bilinen Shitta-Bey Camisi'nin açılışının 130. yıl dönümünü kutlandı. Ülkenin ticari şehri Lagos'ta bulunan Shitta-Bey Camisi'nin 130. yıl dönümü düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

Nijerya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilen ve "Türk Camisi" olarak bilinen...

Nijerya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilen ve "Türk Camisi" olarak bilinen Shitta-Bey Camisi'nin açılışının 130. yıl dönümünü kutlandı. Ülkenin ticari şehri Lagos'ta bulunan Shitta-Bey Camisi'nin 130. yıl dönümü düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

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