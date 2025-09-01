DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,05%
ALTIN
4.586,74 -0,53%
BITCOIN
4.491.012,51 -0,12%

Şi Cinping'den 'Küresel Yönetim Girişimi': 5 İlke ve Çok Taraflılık Çağrısı

Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde 'Küresel Yönetim Girişimi'ni açıkladı; 5 ilke ile çok taraflılık ve uluslararası hukuka bağlılık çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:18
Şi Cinping'den 'Küresel Yönetim Girişimi': 5 İlke ve Çok Taraflılık Çağrısı

Şi Cinping'den 'Küresel Yönetim Girişimi': 5 İlke ve Çok Taraflılık Çağrısı

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde çağrı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tiencin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde dünyada iyi yönetişimi tesis etmeye yönelik ilkelerden oluşan 'Küresel Yönetim Girişimi''ni açıkladı.

Şi, küresel yönetimin öncelikle 'egemen eşitlik' ilkesine bağlı olması gerektiğini vurguladı; tüm ülkelerin boyutlarına, güçlerine ve refah düzeylerine bakmaksızın küresel yönetimde eşit katılımcı, karar verici ve fayda sağlayan taraflar olması gerektiğini belirtti.

Çin lideri, uluslararası ilişkilerde demokrasinin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin sesinin ve temsilinin artırılmasının gereğine işaret etti.

Şi ayrıca tüm ülkelerin 'uluslararası hukuka bağlılık' ilkesine riayet etmesi gerektiğini söyleyerek: "Uluslararası hukuk ve kurallara eşit ve aynı şekilde uyulmalı, çifte standartlar, az sayıda ülkenin diğerlerine dayattığı özel kurallar olmamalı." ifadesini kullandı.

Küresel yönetimde 'çok taraflılık' ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirten Şi, yoğun istişare ve ortak katkı ile faydaların paylaşılmasına dayalı bir vizyon önerdi, eş güdümü ve dayanışmayı güçlendirme ve tek taraflılığa karşı çıkma çağrısı yaptı. Şi, BM'nin statüsü ve otoritesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Şi, küresel yönetimde 'insan merkezli yaklaşım''ın savunulması gerektiğini belirterek sistemi tüm ülkelerin halklarının aktörü ve kazanç sağlayanı olacak şekilde reforme etme gerektiğini söyledi ve Kuzey-Güney uçurumunun kapatılmasına dikkat çekti.

Küresel yönetim sisteminin 'gerçek eylemlere odaklanması' gerektiğini kaydeden Şi, eylemlerin sistematik ve bütüncül yaklaşımla koordine edilmesi, farklı kaynakların seferber edilmesi ve gözle görünür sonuçların hedeflenmesi gerektiğini ifade etti. Pratik işbirliğinin geliştirilmesi, sistemin parçalı hale gelmesini önlemek için önemli olarak değerlendirildi.

Şi'nin daha önce ortaya attığı Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık Girişimleri anılarak, bunların da benzer alanlarda genel ilkeler ve eylemler önerdiği hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde: 'Filistin'e Adil Çözüm Olmadan Barış Yok'
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
Erdoğan: Türkiye, İran'ın nükleer müzakerelerine desteğini sürdürecek
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye