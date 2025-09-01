Şi Cinping'den 'Küresel Yönetim Girişimi': 5 İlke ve Çok Taraflılık Çağrısı

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde çağrı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tiencin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde dünyada iyi yönetişimi tesis etmeye yönelik ilkelerden oluşan 'Küresel Yönetim Girişimi''ni açıkladı.

Şi, küresel yönetimin öncelikle 'egemen eşitlik' ilkesine bağlı olması gerektiğini vurguladı; tüm ülkelerin boyutlarına, güçlerine ve refah düzeylerine bakmaksızın küresel yönetimde eşit katılımcı, karar verici ve fayda sağlayan taraflar olması gerektiğini belirtti.

Çin lideri, uluslararası ilişkilerde demokrasinin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin sesinin ve temsilinin artırılmasının gereğine işaret etti.

Şi ayrıca tüm ülkelerin 'uluslararası hukuka bağlılık' ilkesine riayet etmesi gerektiğini söyleyerek: "Uluslararası hukuk ve kurallara eşit ve aynı şekilde uyulmalı, çifte standartlar, az sayıda ülkenin diğerlerine dayattığı özel kurallar olmamalı." ifadesini kullandı.

Küresel yönetimde 'çok taraflılık' ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirten Şi, yoğun istişare ve ortak katkı ile faydaların paylaşılmasına dayalı bir vizyon önerdi, eş güdümü ve dayanışmayı güçlendirme ve tek taraflılığa karşı çıkma çağrısı yaptı. Şi, BM'nin statüsü ve otoritesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Şi, küresel yönetimde 'insan merkezli yaklaşım''ın savunulması gerektiğini belirterek sistemi tüm ülkelerin halklarının aktörü ve kazanç sağlayanı olacak şekilde reforme etme gerektiğini söyledi ve Kuzey-Güney uçurumunun kapatılmasına dikkat çekti.

Küresel yönetim sisteminin 'gerçek eylemlere odaklanması' gerektiğini kaydeden Şi, eylemlerin sistematik ve bütüncül yaklaşımla koordine edilmesi, farklı kaynakların seferber edilmesi ve gözle görünür sonuçların hedeflenmesi gerektiğini ifade etti. Pratik işbirliğinin geliştirilmesi, sistemin parçalı hale gelmesini önlemek için önemli olarak değerlendirildi.

Şi'nin daha önce ortaya attığı Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık Girişimleri anılarak, bunların da benzer alanlarda genel ilkeler ve eylemler önerdiği hatırlatıldı.