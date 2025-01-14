Siber Güvenlik Başkanlığı: Türkiye'nin Siber Alanındaki Yeni Dönem

Siber Güvenlik Başkanlığı: Türkiye'nin Siber Güvenlik Stratejisi

ADEO Cyber Security şirketinde siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulma amacını ve Türkiye için taşıdığı önemi AA Stratejik Analiz'e değerlendirdi.

Başkanlığın Kuruluş Amacı

Çahmutoğlu, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın, siber güvenliği sağlama noktasında bir üst otoriteye ve çatı kuruluşa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. "Kurumlar arası entegrasyon, standartları belirleme ve ulusal siber güvenlik faaliyetlerine yön verme gibi çalışmaların müstakil bir birimle yapılması elzemdir" dedi.

Ulusal Stratejiler ve Yerli Ürünler

Başkanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulmasının ardında, ülkedeki siber güvenlik unsurlarına yönelik hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehditleri tespit etme amacı yatıyor. Çahmutoğlu, bu bağlamda, yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesinin önemine de dikkat çekti.

Kurumsal Birlik ve Entegrasyonun Önemi

Başkanlık, ulusal strateji ve politika oluşturma, operasyonel kabiliyetleri artırma, güvenlik altyapısını geliştirme gibi alanlarda önemli adımlar atacak. Çahmutoğlu, bu çatı kuruluşunun Türkiye’yi, ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerin siber güçleri ile aynı lige çıkarabileceğini belirtti.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın İcra Edeceği Faaliyetler

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın genel olarak politika ve stratejileri belirlemesi ve teknik faaliyetler yürütmesi bekleniyor. Çahmutoğlu, bu süreçte siber saldırılara karşı kritik altyapıların korunması ve siber tehditlerle mücadele gibi çalışmalara öncelik verileceğini ifade etti.

Toplum Bilinçlendirme Çalışmaları

Başkanlık, siber güvenlik alanında halkı bilinçlendirmek için çeşitli eğitim projeleri ve kampanyalar düzenlemeyi planlıyor. Çahmutoğlu, "Vatandaşın bu konudaki farkındalığını artırmak için kamu spotları ve eğitimler düzenlenebilir" dedi.

Sonuç

Ülkemizde siber suçların artmasıyla birlikte insanları koruma yolunda kritik bir adım atan Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin siber güvenlik alanında ilerlemesi adına önemli bir gelişme niteliğinde.