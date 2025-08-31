DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.468.767,45 -0,1%

Siber suç operasyonu: 198 gözaltı, 49 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 10 günde siber suç operasyonlarında 198 şüpheli yakalandı, 49 kişi tutuklandı; 189 milyon 87 bin lira değerinde malvarlığına el konuldu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:29
Siber suç operasyonu: 198 gözaltı, 49 tutuklama

Siber suç operasyonlarında 10 günde 198 gözaltı, 49 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son 10 günde 198 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 49'unun tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamayı NSosyal'den yaptı.

Operasyon merkezleri ve yöneltilen suçlamalar

Operasyonlar, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu'da gerçekleştirildi. Operasyonlar; çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis suçlarına yönelik olarak düzenlendi ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Adli süreç ve gözaltı verileri

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 198 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 49'unun tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Ele geçirilen malvarlığı ve tespit edilen yöntemler

Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin lira değerinde para ve malvarlığına el konuldu. Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri bulundurma, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yasa dışı para nakline aracılık etme ve suçtan elde edilen geliri aklama gibi eylemlerde bulundukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin "araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov" temalarını kullanarak vatandaşı dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri bildirildi.

Kurumsal iş birliği ve devam eden mücadele

Yerlikaya, Valiler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, il emniyet müdürlükleri, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Bakan, "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail: Gazze'de bulunan cenazelerden biri Idan Shtivi'ye ait
2
Uzmanlardan Uyarı: İnternette "mucize" Ürünler Cilde Zarar Verebiliyor
3
Su Ürünleri Planlaması 16 Türe Çıktı, Uluslararası Öğrenciler 3 Milyar Dolara Yaklaştı
4
Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklu
5
Bakan Uraloğlu: 5G İhalesi 16 Ekim'de — 1 Nisan 2026'da Hizmet Başlıyor
6
Rodos'ta İsrail Karşıtı Protestoda Polis Müdahalesi: Gösterici Suç Duyurusunda
7
Seydikemer'de Tırla Çarpışma: Adem Yaman Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta