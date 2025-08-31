Siber suç operasyonu: 198 gözaltı, 49 tutuklama

Siber suç operasyonlarında 10 günde 198 gözaltı, 49 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son 10 günde 198 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 49'unun tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamayı NSosyal'den yaptı.

Operasyon merkezleri ve yöneltilen suçlamalar

Operasyonlar, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu'da gerçekleştirildi. Operasyonlar; çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis suçlarına yönelik olarak düzenlendi ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Adli süreç ve gözaltı verileri

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 198 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 49'unun tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Ele geçirilen malvarlığı ve tespit edilen yöntemler

Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin lira değerinde para ve malvarlığına el konuldu. Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri bulundurma, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yasa dışı para nakline aracılık etme ve suçtan elde edilen geliri aklama gibi eylemlerde bulundukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin "araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov" temalarını kullanarak vatandaşı dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri bildirildi.

Kurumsal iş birliği ve devam eden mücadele

Yerlikaya, Valiler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, il emniyet müdürlükleri, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Bakan, "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.