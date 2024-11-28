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Siberağ-10 Operasyonunda 23 Tutuklama: Alkışlanan Başarı

Siberağ-10 operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Operasyon, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 08:24
Siberağ-10 Operasyonunda 23 Tutuklama: Alkışlanan Başarı

Siberağ-10 Operasyonu: 23 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Siberağ-10 operasyonları kapsamında, 48 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van illerinde gerçekleştirilen bu operasyonların, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik olduğunu belirtti. Operasyonlara Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatıldı.

Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında yakalanan 48 şüphelinin hesaplarında225 milyon lira işlem hacmi bulundu. Tutuklanan 23 şüphelinin yanı sıra, 17 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri devam etmektedir.

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapma, ikinci el eşya ilana çıkma, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklamlara vatandaşları dolandırma, ayrıca yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapma suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Operasyonlar neticesinde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ile banka veya kredi kartları da ele geçirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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