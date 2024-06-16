Sıcak gelişme! Erdoğan ile Özel birbirinin hem Babalar Günü hem de bayramını kutladı!

Bugün daha önceki saatlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda bayramlaşmasının ardından Pakistan Başbakanı ile de görüşme yapmıştı. Bugün telefonda hem çeşitli ülke başkanları hem de yurt içindeki siyasilerle görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ile telefon görüşmesi yapan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı gündem ile konuştukları öğrenildi. Birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan ikili, aynı zamanda Babalar Günü'nü de kutlamayı ihmal etmedi.