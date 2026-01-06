Sıcak su torbası patladı: Deniz Turhan 3 dakikada yanık geçirdi

Gaziosmanpaşa'da 30 Aralık gecesi 28 yaşındaki Deniz Turhan'ın 6-7 yıllık sıcak su torbası patladı; karın ve uylukta 2’nci derece yanık oluştu.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Deniz Turhan, iddiaya göre 30 Aralık Salı günü akşamı saat 22.00 sıralarında karnındaki ağrıyı dindirmek için koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yanık yaşadı.

Olayın gelişimi

Torbayı koyduktan kısa süre sonra vücudunda yoğun bir sıcaklık hisseden Turhan, panikle kıyafetlerini çıkardı ve ertesi gün İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi sürecinde karın ve uyluk bölgelerinde yanık tespit edildi.

Turhan yaşadığı anları şöyle anlattı: "Karnım çok ağrıdığı için sıcak su torbası koymuştum. Bir anda bir sıcaklık hissettim. Bir 15 saniye kaldı orada, sonra hızlı bir şekilde çıkarttım. Hekimimle iletişime geçerek ilk yapmam gereken şeyler hakkında bilgi aldım. Söylediklerini uyguladım. Eğer dediklerini yapmasaydım 3’üncü derece gibi bir yanık olabilirmiş. ... Çok eski bir sıcak su torbasıydı, belki bir 6-7 yıllık. ... Sıcak su torbasını koyduktan yaklaşık 3 dakika sonra oldu."

Uzman uyarıları ve tıbbi bulgular

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, hastanın uyluk ve karın alt bölgesinde yanık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çil, bu tür vakalarda ilk yapılması gerekenleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları şu sözlerle aktardı: "İlk iş; sıcak su olduğu için temas etmiş kıyafetlerimizi çıkarmamız gerekir. Sonra orada soğutma işlemine başlamamız lazım. İşleme erken dönemde başlamaz isek bölgede yanığın derecesi artabilir. 3’üncü, en derin derecede yanık meydana gelebilecekken 2’nci derecede su toplamasının olduğu bir yanık meydana gelmiş oldu."

Prof. Dr. Çil ayrıca şu uyarıları yaptı: "Ne yazık ki bu kış döneminde özellikle bu tarz yaralanmalar çok görmeye başladık. Sıcak su torbalarının yanında kavanozlara da sıcak su koyup ağrıyan bölgelere koyan hastalarımız oluyor. Bu şişeler patladığı zaman hem yanık hem o cam parçalarına bağlı yaralanmalar meydana gelebiliyor, çok dikkat etmek gerekir. Özellikle eğer şeker hastasıysanız veya duyusal olarak hissiniz azalmış ise çok ciddi yanıklar meydana gelebiliyor."

Tedavi ve sonuç

Turhan, Plastic, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekibi tarafından tedavi edildi; pansuman uygulamaları yapıldı ve kontrolleri sürdürülmek üzere taburcu edildi. Prof. Dr. Çil, vakada kıyafetlerin hızlıca çıkarılmasının genital bölgeyi koruduğunu, buna rağmen ikinci derece, sıvı toplanmasının olduğu bir yanık görüldüğünü bildirdi.

Uzman, eski ve yıpranmış sıcak su torbalarının risk oluşturduğunu, çok sıcak su konmaması gerektiğini ve ürünlerin kaliteli malzemeden olmasının önemini vurguladı: "Eski mi, yıpranmış mı, kapağı tam olarak kapanıyor mu? Koyduğumuz sıcak suyun derecesinin çok fazla olmaması gerekiyor."

Uyarı: Özellikle kış aylarında sıcak su torbası ve cam kaplarla uygulanan ısı tedavilerinde dikkatli olunması; malzeme kalitesi, suyun sıcaklığı ve kullanım süresine özen gösterilmesi gerekiyor.

