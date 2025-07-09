Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Sıcaktan bunalanlara müjde! Son haftalarda havaların ısınmasıyla birlikte yurdun bazı kesimlerinde yağışların başlayacağı ve gök gürültüsü ile kendini hissettireceği bildirildi. Özellikle 41 dereceye ulaşan sıcaklıklarla bunaltıcı hava, yaşamı zora sokarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 ilde ani sağanak, gök gürültüsü ve dolu tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu.

Batı Kesimler Sıcaklardan Etkilenecek

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde, Türkiye’nin büyük bir bölümü Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kalıyor. MGM verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı.

Özellikle Ege, Marmara'nın güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri adeta kavrulmaya devam ediyor. Bu bölgelerdeki Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Edirne, Burdur, Çankırı, Tokat, Amasya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Sakarya gibi illerde sıcaklıkların 40-41 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Diğer Tarafta Sağanak Yağış

Türkiye'nin bir yarısı sıcaklarla baş etmeye çalışırken, kuzeydoğu kesimlerinde ise durum tam tersi olacak. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, bu bölgelerde ani bir hava değişimi yaşanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtilirken, 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte o iller: