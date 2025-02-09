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Sıçuan'daki Heyelanda 1 Ölü, 28 Kayıp

Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi hâlâ kayıp, arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:33
Sıçuan'daki Heyelanda 1 Ölü, 28 Kayıp

Çin'in Sıçuan Eyaletinde Heyelan Faciası

Çin'in güneybatısında, Sıçuan eyaletinin Cünlien ilçesinde meydana gelen heyelan, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. 1 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi hala kayıp; arama kurtarma çalışmaları geceden beri sürüyor.

Yerel Yönetimden Açıklama

Yerel yönetim, dün sabah saatlerinde Cinping köyünde gerçekleşen heyelan sonrası 360 kişinin tahliye edildiğini ve 10 evin toprak altında kaldığını duyurdu. Kurtarma ekipleri, toprak altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaştı, ayrıca yaralı olarak kurtarılan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililerden Açıklama

Başbakan Yardımcısı Liu Guocong, bölgeyi ziyaret ederek kurtarma ekiplerine can kaybını en aza indirmek için çabalarını artırmaları yönünde talimat verdi. Liu, ekiplere, potansiyel yeni toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları ve bilimsel risk değerlendirmesi yaparak hareket etmeleri konusunda uyardı.

Yoğun Yağışların Etkisi

Uzmanlar, son on günde bölgede meydana gelen yoğun yağışların toprak kütlesinin ağırlaşmasına yol açarak bu elim olayın meydana gelmesine neden olduğunu belirtmektedir. Heyelan sonucunda, 1.2 kilometre mesafede 100 bin metreküp hacminde toprak yığını oluşturulmuş durumda. Köyün yukarısındaki dağın tepesinden kopan toprak kütlesi, aşağıya doğru sürüklenerek, 10 evin toprak altında kalmasına sebep oldu.

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