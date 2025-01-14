Sierra Leone'de M Çiçeği Vakaları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Sierra Leone'de M Çiçeği Uyarısı

Afrika'nın batısında yer alan Sierra Leone, 2 kişide M çiçeği (mpox) virüsünün tespit edilmesinin ardından acil durum ilan etti.

Sağlık Bakanından Açıklama

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby yaptığı basın açıklamasında, bu vakaların Halk Sağlığı Yasası gereği derhal harekete geçilmesini zorunlu kıldığını ifade etti. Demby, "Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum." dedi.

İlk Vaka 11 Ocak'ta Tespit Edildi

Sierra Leone hükümeti, ülkede ilk M çiçeği vakasının 11 Ocak tarihinde tespit edildiğini duyurmuştu.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan (fareler ve sincaplar) ya da enfekte bireylerden bulaşabilmektedir. Virüs, vücut döküntülerine dokunmak, bulaşık giysi, çarşaf ve diğer eşyaların kullanımı ile vücut sıvılarıyla temas yoluyla geçebilmektedir.

Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri

Virüsün belirtileri, enfeksiyondan sonra 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar görülmektedir. Özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçirmekte ve birkaç hafta içinde iyileşmektedir.