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Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla önemli toplantı yapıldı

Sıfır Atık Vakfı'nın Ekim ayında düzenleyeceği Sıfır Atık Forumu öncesinde iş dünyasıyla kritik bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 21:48
Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla önemli toplantı yapıldı

Sıfır Atık Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulduktan sonra, Ekim ayında ilk Sıfır Atık Forumu'nu düzenlemeye hazırlanıyor. Forum öncesinde gerçekleştirilen çalışma toplantısı, iş dünyasının farklı sektörlerinden önde gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, Üsküdar Kandilli'deki vakıf binasında yapıldı. Borsa İstanbul, Defacto, İGA, Emlak Konut, Şişecam, Hilton Grubu otelleri, UFS Tesis Yönetimi ve çeşitli alışveriş merkezi yöneticileriyle birlikte, Birleşmiş Milletler'den (BM) gelen danışmanlar da etkinliğe katıldılar.

Toplantının Amacı ve Hedefleri

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, toplantıda yaptığı değerlendirmelerinde, forumun sıfır atık alanında bir ilk olduğunu vurguladı. Moller, "Bugün burada olma sebebimiz, sıfır atık forumunun ana yapı taşlarından birini konuşmak. Sıfır atık bağlamında iş fırsatlarını irdelemek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız," dedi.

Üç Temel Hedef

Moller, forumun üç temel hedefini şöyle sıraladı:

  • İstanbul'un sıfır atık alanında küresel bir merkez olması.
  • Sıfır atık çözümleri sunan işletmeler için bir buluşma alanı oluşturmak.
  • Türkiye'de ve dünya genelinde iş fırsatlarını paylaşacak bir platform kurmak.

Moller, sıfır atık kavramının sürdürülebilirlikle el ele giden bir olgu olduğunu belirterek, "Bu meseleyi geniş bir spektrumda ele almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Forumun Geleceği ve Beklentiler

Sıfır Atık Forumu'nun, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Moller, ilk versiyonunun, sıfır atık alanında daha fazla çözüm ve fırsatın gündeme geleceği sürdürülebilir bir yapı oluşturma hedefine katkıda bulunacağını ifade etti. "Dünya bu tür küresel iş birliklerine ve somut çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor," diye ekledi.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri, sıfır atık ve geri dönüşüm konusundaki çalışmalarını paylaştılar. Ekim ayında, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleşecek forum sonucunda oluşacak çıktıların, sıfır atığın çevresel ve sosyal dayanıklılık için önemini pekiştirmesi bekleniyor. Ayrıca, sivil toplum, özel sektör ve finans kuruluşlarının desteğiyle, atık analizleri ve politika dönüşümleri gibi konularda yenilik ve bilgi paylaşımını teşvik edecek öncelikli başlıkların ele alınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulan Sıfır Atık Vakfı, ekim ayında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu öncesinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulan Sıfır Atık Vakfı, ekim ayında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu öncesinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getirdi.

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