Sıfır Atık Vakfı'ndan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Desteği

Sıfır Atık Vakfı, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Sağlıyor

Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sunacak genç araştırmacıları desteklemek amacıyla tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs programı başlattığını açıkladı.

Programın Amacı ve Kapsamı

Vakıf, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için akademik çalışmaları teşvik etmeyi hedefliyor. Program, çevre, iklim değişikliği, kaynak verimliliği, atık azaltımı, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yenilikçi ve kalıcı bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

Burs başvurularında adayların akademik başarıları, sıfır atık alanına sağlayacakları katkı ve mali ihtiyaç durumları dikkate alınacak. Başvuruda bulunacak öğrencilerin tez dönemine geçmiş olmaları ve tez konularının sıfır atıkla doğrudan ilgili olması gerekiyor. Değerlendirme, ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan isimlerden oluşan bir seçici kurul tarafından yapılacak.

Başvurular 15 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında Sıfır Atık Vakfı'nın resmi web sitesi üzerinden alınacak.

Burs Miktarları ve Beklentiler

Program kapsamında tezli yüksek lisans öğrencilerine aylık 20.000 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 28.000 lira verilecek. Vakıf, burs desteğinin yalnızca maddi yardım olmanın ötesinde, Türkiye'nin çevre politikalarına, atık yönetimine ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli akademik çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamayı hedefliyor.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde yürütülen bu program, genç araştırmacıların yetişmesine öncülük ederek Türkiye'nin sıfır atık vizyonuna bilimsel katkı sağlamayı amaçlıyor.