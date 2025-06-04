Sıfır Atık Vakfı, Öğrencilere Farkındalık Eğitimi Veriyor

Sıfır Atık Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı 'Sıfır Atık Girişimi' kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer' projesini hayata geçirdi. Bu proje çerçevesinde, İstanbul'daki bazı okullarda sıfır atık farkındalık eğitimleri verilmektedir.

Vakıf eğitmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sıfır atık bilincini kazandırmak amacıyla ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geliyor. Eğitmenler, atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre sorumluluğu gibi konular üzerine çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklara önemli bilgiler aktarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki Kuzguncuk İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, Sıfır Atık Vakfı Proje Yöneticisi Esra Kartal, çocuklara sıfır atık kavramını anlattı. Kartal, eğitimlerin sonunda çocuklardan 'Sıfır Atık Çocuk Sözü' vermelerini isteyerek, çevreye duyarlı bir yaşam şeklinin benimsenmesini teşvik ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin eğitimlere olan ilgisi dikkat çekerken; 4. sınıf öğrencisi Ahmet Bera Akdoğan, "Atıkların nasıl ayrıştırıldığını öğrendim. Anneme çöpleri dikkatli ayrıştır, diyeceğim." dedi. Bir diğer öğrenci Doğa Dünderalp ise, "Yumurta kabuklarıyla kompost yapmanın nasıl olduğunu öğrendim. Bu bilgileri ailemle paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'da başlatılan bu eğitim programını, gelecekte tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'da "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine sıfır atık farkındalık eğitimi veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de öncüsü olduğu "Sıfır Atık Girişimi" kapsamında harekete geçen Sıfır Atık Vakfı eğitmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesiyle ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilincini kazandırmak amacıyla İstanbul'daki bazı okulları ziyaret etti. Proje Yöneticisi Esra Kartal, Proje kapsamında, vakıf eğitmenleri Üsküdar'daki Kuzguncuk İlkokulu'nda atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitim verdi.

Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'da "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine sıfır atık farkındalık eğitimi veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de öncüsü olduğu "Sıfır Atık Girişimi" kapsamında harekete geçen Sıfır Atık Vakfı eğitmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesiyle ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilincini kazandırmak amacıyla İstanbul'daki bazı okulları ziyaret etti. Proje Yöneticisi Esra Kartal, Proje kapsamında, vakıf eğitmenleri Üsküdar'daki Kuzguncuk İlkokulu'nda atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitim verdi.