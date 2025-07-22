Sıfır Atık Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Gelecek İçin İşbirliği

Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında, eğitim-öğretim, bilimsel projeler, girişimcilik ve sosyal dayanışma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla "Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bu işbirliği, çevre bilincinin artırılmasını ve sürdürülebilir girişimlerin teşvik edilmesini hedefliyor.

İmza törenine, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve diğer vakıf yöneticileri ile akademisyenler katıldı. Ağırbaş, konuşmasında Türkiye'de başlayan Sıfır Atık hareketinin, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletler ile hayata geçirildiğini ve şimdi 193 ülkede sürdürüldüğünü vurguladı.

Samed Ağırbaş, protokolün bilimsel temelli ve sosyal etki odaklı olduğunu belirterek, Boğaziçi Üniversitesi ile yürütülecek çalışmaların dezavantajlı öğrencilerin kaliteli eğitim alma süreçlerine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Özellikle, meslek lisesi öğrencilerinin iyi üniversitelerle tanışmasını sağlamak adına yaz okulları gibi projelerin tasarlanacağı belirtildi.

Çevre Dostu Kampüs Modeli Geliştirilecek

Protokol çerçevesinde, üniversite ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik çevre bilincini artıracak eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Sıfır atık, sürdürülebilirlik, su ve enerji verimliliği gibi konular üzerine akademik araştırmalar ve uygulama projeleri hayata geçirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi'nde çevre dostu kampüs modellerinin geliştirilmesi amaçlayan protokolle, lise öğrencilerine yönelik Sıfır Atık Yaz Okulu gibi etkinliklerle çevresel duyarlılığı yüksek bir neslin yetişmesine katkı sağlanacak. Ayrıca, vakfın çevresel politika önerileri ile üniversite ortamındaki uygulamalar arasında eşgüdüm sağlanması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, bilimsel projeler, girişimcilik ve sosyal dayanışma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefiyle "Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Üniversitenin rektörlüğünde düzenlenen imza törenine, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (sağda) ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci (solda) katıldı.

Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, bilimsel projeler, girişimcilik ve sosyal dayanışma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefiyle "Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Üniversitenin rektörlüğünde düzenlenen imza törenine, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (sağda) ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci (solda) katıldı.