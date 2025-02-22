Sigara Bağımlılığı: Oksijen Cihazına Mahkum Bırakan Akciğer Hastalığı

Afyonkarahisar'da sigara kullanımına bağlı olarak akciğer sertleşmesi teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Atay, yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdürüyor.

Atay, 2018 yılında öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'ne gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda akciğer sertleşmesi teşhisi alan Atay, 45 yıl süresince içtiği sigarayı hemen bırakma kararı aldı.

Doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlanmasına rağmen, Atay'ın rahatsızlığı 2020 sonrasında ilerleyerek nefes almak için oksijen cihazına bağımlı hale gelmesine yol açtı.

“Bir Tane Bile Sigara İçmeseydim”

Atay, AA muhabirine verdiği demeçte, sigara içtiği dönemlerin pişmanlığını nefes alamamaya başladıktan sonra daha fazla hissettiğini belirtti. Akciğer sertleşmesi hastalığında yaşamanın zorluklarını anlatan Atay, "Bu hastalığa yakalanacağımı bilseydim bir tane bile sigara içmezdim. Keşke içmez olaydım. Herkes de sigaradan uzak dursun. Çok kötü bir hastalık. Şimdi makineyle çalışan bir insan oldum. Bu makine ve oksijen olmazsa yaşayamam. Herkese halimi görmelerini ve sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ciddi ve İlerleyici Bir Hastalık

Hastanın tedavi sürecine devam eden Doç. Dr. Aydın Balcı, akciğer sertleşmesinin genellikle kronik sigara içiciliğine bağlı ortaya çıkan nadir görülen, ciddi ve ilerleyici bir hastalık olduğunu aktardı. Balcı, "Hastamız, akciğer sertleşmesinin ilerleyen dönemindedir. Oksijen cihazına bağımlı yaşıyor. Son üç ayda hastanemize dördüncü kez yatışı yapıldı. Tedavi sürecine devam ediyoruz. Bu rahatsızlık, akciğerin süngerimsi dokusunu kaybetmesine yol açarak kana oksijen geçişini zorlaştıran bir hastalıktır. İnsan bedeninde nefes alıp vermeyi zorlaştırmaktadır," şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'da sigara kullanımına bağlı akciğer sertleşmesi teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Atay, yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdürüyor. Atay'ın tedavisi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde devam ediyor.

Afyonkarahisar'da sigara kullanımına bağlı akciğer sertleşmesi teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Atay, yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdürüyor. Atay'ın tedavisi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde devam ediyor.