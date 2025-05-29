Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminin Gala Gecesi Coşku Dolu Geçti

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminin Galası Gerçekleşti

2000'li yılların popüler dizisi Sihirli Annem'in sinemaya uyarlaması olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, yarın izleyici ile buluşacak. Filmin yapımcılığını Poll Films adına Polat Yağcı üstleniyor.

Galada Yıldızlar Geçidi

Galaya özel bir atmosfer oluşturmak için Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sihirli dev küreler ve şato dekorları kullanıldı. Davetliler arasında İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Demet Akbağ, Nur Fettahoğlu, Murat Serezli ve İpek Develi gibi ünlü isimler yer aldı.

Projenin önemi

Polat Yağcı, projenin riskli olduğunu vurgulayarak, "Bir emaneti devraldık ve sinema filmine çevirdik. 22 yıl sonra hayata geçirilen bir serüvenin ilk filmini yapmak bizim için büyük bir onur oldu. Eski dizi ekibinin büyük bir kısmını bir araya getirmeyi başardık" dedi.

Oyuncu Yorumları

Başrol oyuncusu Nevra Serezli, "Filmin isminde yer alan 'Hepimiz Biriz' ifadesi çok doğru. Gerçekten hepimiz bir araya geldik, bu Polat Yağcı sayesinde oldu" şeklinde konuştu. İnci Türkay ise, "Bu hayali beyaz perdeye taşıyan Polat Yağcı'ya sonsuz teşekkürler, harika bir film izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Unutulmayan İsimler

Gösterim öncesi dizide rol alan ve hayatını kaybeden isimler, Metin Serezli, Defne Joy Foster ve senarist Gamze Özer'in fotoğrafları sahneye yansıdı.

Filmin Detayları

Aile, sevgi, birlik ve beraberlik temalarını işleyen filmin oyuncu kadrosunda Jess Molho, Kutsi, Zeynep Özkaya ve birçok tanınmış isim yer alıyor. Sevilen karakter Taci, Metin Serezli'nin sesi kullanılarak yapay zeka ile seslendirildi. Filmin senaryosu ise Gamze Özer ve Arzu Yurtseven imzasını taşıyor.

Yapımcılığını Poll Films adına Polat Yağcı'nın üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem"in sinemaya uyarlaması "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz", yarın izleyiciyle buluşacak. Gösterim öncesi, dizide rol alan ve hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın fotoğrafı sahneye yansıtıldı.

Yapımcılığını Poll Films adına Polat Yağcı'nın üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem"in sinemaya uyarlaması "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz", yarın izleyiciyle buluşacak. Gösterim öncesi, dizide rol alan ve hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın fotoğrafı sahneye yansıtıldı.