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Siirt Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 35 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi

Siirt Belediyesi, usulsüz alım yapıldığı iddiasıyla 35 kişinin iş akdini feshetti. Alım sürecinde büyük ihlaller tespit edildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:47
Siirt Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 35 Kişinin Sözleşmesi Feshedildi

Siirt Belediyesi'nde Usulsüz Alım Gerçekleşti

Siirt Belediyesinin bünyesindeki şirkette yakın zamanda işe alınan 35 kişinin sözleşmeleri, usulsüz alındıkları gerekçesiyle sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Ocak’ta görevlendirilen Siirt Belediyesi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Usulsüz İşe Alım Süreci Aydınlatıldı

Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesinde işe alınan kişilerin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, işe alımda “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a uyulmadığı belirtildi.

Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmadığı ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerinin göz ardı edildiği vurgulandı. Türkiye Çalışma ve İş Kurumu’na (İŞKUR) personel alım ilanları bildirilmeden işe alımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

İşten Çıkarma ve Şok İddialar

İşe alımda tespit edilen usulsüzlükler sonucu 35 kişinin iş sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. Yapılan araştırmalarda, işe alınan bazı kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı olduğu, adli suç kayıtlarının bulunduğu ve bazıları hakkında adli makamlarca soruşturma devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca, DEM Parti’li bir belediye meclisi üyesinin babası olduğu belirtilen 76 yaşındaki bir kişinin beden işçisi olarak usulsüz bir şekilde işe alındığı da kayıt altına alındı.

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