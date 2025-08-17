Siirt Pervari'de Düğün Dönüşü Minibüs Devrildi: 5'i Çocuk 15 Yaralı

Siirt Pervari'de Düğün Dönüşü Minibüs Kazası: 5'i Çocuk 15 Yaralı
Kaza ve müdahale
Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, gece saatlerinde Kilis köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralıların listesi
Kazada, araçtaki S.B. (9), D.B. (11), K.K. (13), M.H.B. (13), B.K. (16), Yusuf O. (59), Emine K. (61), Abdülkerim K. (41), Abdulcelil K. (45), Perihan K. (61), Büşra K. (20), Türkan K. (49), İhsan C. (75), Mahbup C. (72) ve Saadet B. (39) yaralandı.
Müdahale ve sonrası
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin, Siirt merkezde katıldıkları düğün sonrası Pervari'ye döndükleri öğrenildi.