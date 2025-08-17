DOLAR
Siirt Pervari'de Düğün Dönüşü Minibüs Devrildi: 5'i Çocuk 15 Yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde düğün dönüşü minibüs devrildi; 5'i çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:46
Kaza ve müdahale

Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, gece saatlerinde Kilis köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralıların listesi

Kazada, araçtaki S.B. (9), D.B. (11), K.K. (13), M.H.B. (13), B.K. (16), Yusuf O. (59), Emine K. (61), Abdülkerim K. (41), Abdulcelil K. (45), Perihan K. (61), Büşra K. (20), Türkan K. (49), İhsan C. (75), Mahbup C. (72) ve Saadet B. (39) yaralandı.

Müdahale ve sonrası

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Siirt merkezde katıldıkları düğün sonrası Pervari'ye döndükleri öğrenildi.

