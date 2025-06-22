Siirt'te 13 Yaşındaki Çocuk Kayalıktan Düşerek Yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay, Çobanören köyü kırsalındaki dağlık alanda meydana geldi.

M.A. isimli çoban, hayvan otlatma esnasında dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan çocuk, ekiplerin müdahale ettiği sırada vatandaşlar da yardım ederek kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, bölge halkında kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu.

Yetkililer, çocukların ve gençlerin doğal alanlarda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.