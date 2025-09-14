Siirt'te 14 Eylül Şeref Günü 109. Yıl Dönümü Törenle Anıldı

Siirt'te Atatürk'ün kenti ziyaretinin 109. yıl dönümü olan '14 Eylül Şeref Günü', Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 12:12
Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 109. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kızılkaya, anı defterini imzaladı.

Kızılkaya, şeref defterindeki ifadelerinde şunları kaydetti:

"O gün olduğu gibi bugün de kadirşinas Siirt halkı vatanın bekası söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı göstermeye hazırdır. Zatıaliniz önderliğinde başlayan bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet ile taçlandırılmış ve bizlere emanet edilmiştir. Bizler, köklü tarihimiz ve kadim medeniyetimizden güç alarak, açtığınız aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda durmadan ilerleyecek, mukaddes vatanımızı her alanda yücelterek belirlediğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, başta zatıaliniz olmak üzere, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını ve bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Tören konuşmaları ve katılımcılar

Törende, İmam Hatip Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Taylan Bulut da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene il protokolü, kamu kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

