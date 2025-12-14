Siirt'te 3'ü kadın 4 yabancı uyruklunun midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Baykan polis uygulamasında yakalandılar
Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, Baykan Şehit Bünyamin Torgut polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta bulunan ve batı illerine uyuşturucu maddeleri ambalajlayarak yutarak sevk ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 3 kadın ile 1 erkek şahıs yakalandı.
Yakalanan şahısların hastanedeki işlemleri devam ederken, yapılan müdahaleler sonucu şu ana kadar yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
