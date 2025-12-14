DOLAR
Siirt'te 3'ü Kadın 4 Yabancı Uyruklunun Midesinden 1 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde 3'ü kadın 4 yabancı uyruklu şüphelinin midesinden yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu çıkarıldı; şüphelilerin hastanedeki işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:31
Baykan polis uygulamasında yakalandılar

Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, Baykan Şehit Bünyamin Torgut polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta bulunan ve batı illerine uyuşturucu maddeleri ambalajlayarak yutarak sevk ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 3 kadın ile 1 erkek şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların hastanedeki işlemleri devam ederken, yapılan müdahaleler sonucu şu ana kadar yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

