DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Siirt'te 45 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı — 'Sigarayı Bırak Kazan' ile Çeyrek Altın

Siirt'te 'Sigarayı Bırak Kazan' kampanyasında 4 ölçümden en az 2'sine katılan 4 talihliye çeyrek altın verilecek; katılımcılardan biri 45 yıllık sigarayı bıraktı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:38
Siirt'te 45 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı — 'Sigarayı Bırak Kazan' ile Çeyrek Altın

Siirt'te 45 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı — 'Sigarayı Bırak Kazan' ile Çeyrek Altın

Kampanya, ölçümler ve ödül şartları

Siirt Valiliği bünyesindeki İl Sağlık Müdürlüğü, 'Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği' kapsamında toplumda tütün kullanımını azaltmak ve dumansız yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Aralık 2025 tarihinde 'Sigarayı Bırak Kazan' kampanyasını başlattı. Kampanya ay sonuna kadar devam edecek.

Kampanyaya katılanların dört ölçümün en az iki'sine katılması gerekiyor. Şartları yerine getiren 4 talihliye çeyrek altın verilecek. Kampanya kapsamında katılımcılardan biri, 45 yıl süren sigara alışkanlığını bıraktığını bildirdi.

Sağlık yetkililerinden bilgiler

Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli doktor Büşra Eskifuruncu, Valilikle birlikte 'Sigarayı Bırak Kazan Projesi'ni başlattıklarını, kampanyanın 1 Aralıkta başlayıp ay sonunda sona ereceğini söyledi. Sekiz yıldır sigara bırakma polikliniğinde çalıştığını belirten Eskifuruncu, şu bilgileri verdi:

'Ama ilk defa bu kadar kapsamlı bir kampanya düzenledik. Şu anda il merkezinde 105 danışanımız var. İlçelerimizle birlikte 200 civarı başvurumuz oldu. Bunların haftalık ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Ölçümler sonucunda şanslı 4 talihlinin hediyelerini takdim edeceğiz. Dört ölçümden en az 2’sine katılım talep ediyoruz. Ödüllerimiz 4 adet çeyrek altın olacak.'

Katılımcı deneyimi

Projeye başvuran Vehip Danış, 45 yıldır sigara kullandığını belirterek süreci şöyle anlattı:

'Büşra hocayla tanıştıktan sonra bir kaç sefer standa gittik. Herkese tavsiye ediyorum. Şu an bile yürürken nefesimin açıldığını hissetmeye başladım. Şu an kokusundan da tiksiniyorum. 45 senedir içiyordum. Benim kadar kimse içmezdi. 6 gündür çok şükür hiç aklıma gelmiyor bu proje sayesinde. Sağlık her şeyden öncendir.'

PROJEYE BAŞVURANLARDAN VEHİP DANIŞ, 45 YILDIR SİGARA KULLANDIĞINI İFADE EDEREK, "BÜŞRA HOCAYLA...

PROJEYE BAŞVURANLARDAN VEHİP DANIŞ, 45 YILDIR SİGARA KULLANDIĞINI İFADE EDEREK, "BÜŞRA HOCAYLA TANIŞTIKTAN SONRA BİR KAÇ SEFER STANDA GİTTİK. HERKESE TAVSİYE EDİYORUM. ŞU AN BİLE YÜRÜRKEN NEFESİMİN AÇILDIĞINI HİSSETMEYE BAŞLADIM. ŞU AN KOKUSUNDAN DA TİKSİNİYORUM. 45 SENEDİR İÇİYORDUM. BENİM KADAR KİMSE İÇMEZDİ. 6 GÜNDÜR ÇOK ŞÜKÜR HİÇ AKLIMA GELMİYOR BU PROJE SAYESİNDE. SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCEDİR" DİYE KONUŞTU.

PROJEYE BAŞVURANLARDAN VEHİP DANIŞ, 45 YILDIR SİGARA KULLANDIĞINI İFADE EDEREK, "BÜŞRA HOCAYLA...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik Boyalıca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi