Siirt'te 45 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı — 'Sigarayı Bırak Kazan' ile Çeyrek Altın

Kampanya, ölçümler ve ödül şartları

Siirt Valiliği bünyesindeki İl Sağlık Müdürlüğü, 'Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği' kapsamında toplumda tütün kullanımını azaltmak ve dumansız yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Aralık 2025 tarihinde 'Sigarayı Bırak Kazan' kampanyasını başlattı. Kampanya ay sonuna kadar devam edecek.

Kampanyaya katılanların dört ölçümün en az iki'sine katılması gerekiyor. Şartları yerine getiren 4 talihliye çeyrek altın verilecek. Kampanya kapsamında katılımcılardan biri, 45 yıl süren sigara alışkanlığını bıraktığını bildirdi.

Sağlık yetkililerinden bilgiler

Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli doktor Büşra Eskifuruncu, Valilikle birlikte 'Sigarayı Bırak Kazan Projesi'ni başlattıklarını, kampanyanın 1 Aralıkta başlayıp ay sonunda sona ereceğini söyledi. Sekiz yıldır sigara bırakma polikliniğinde çalıştığını belirten Eskifuruncu, şu bilgileri verdi:

'Ama ilk defa bu kadar kapsamlı bir kampanya düzenledik. Şu anda il merkezinde 105 danışanımız var. İlçelerimizle birlikte 200 civarı başvurumuz oldu. Bunların haftalık ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Ölçümler sonucunda şanslı 4 talihlinin hediyelerini takdim edeceğiz. Dört ölçümden en az 2’sine katılım talep ediyoruz. Ödüllerimiz 4 adet çeyrek altın olacak.'

Katılımcı deneyimi

Projeye başvuran Vehip Danış, 45 yıldır sigara kullandığını belirterek süreci şöyle anlattı:

'Büşra hocayla tanıştıktan sonra bir kaç sefer standa gittik. Herkese tavsiye ediyorum. Şu an bile yürürken nefesimin açıldığını hissetmeye başladım. Şu an kokusundan da tiksiniyorum. 45 senedir içiyordum. Benim kadar kimse içmezdi. 6 gündür çok şükür hiç aklıma gelmiyor bu proje sayesinde. Sağlık her şeyden öncendir.'

