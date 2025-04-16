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Siirt'te 53. Postacı Yürüyüş Yarışması Bölge Seçmeleri Tamamlandı

Siirt'te düzenlenen 53. Postacı Yürüyüş Yarışması'nın bölge seçmeleri heyecan dolu anlara sahne oldu. Dereceye girenler Türkiye finaline katılacak.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:54
Siirt'te 53. Postacı Yürüyüş Yarışması Bölge Seçmeleri Tamamlandı

Siirt'te Postacı Yürüyüş Yarışması Heyecanı

Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışmasının bölge seçmeleri gerçekleştirildi. Siirt PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde, Siirt Atatürk Stadyumu parkurunda yapılan seçmelere, Siirt ve Batman'dan 2'si kadın toplamda 19 personel katıldı.

Yarışmanın Detayları

Siirt PTT Başmüdürü Abdurrahman Aygöl, büyük heyecan içinde geçen yarışmanın oldukça rekabetçi geçtiğini belirtti. Aygöl, posta teşkilatının ülke genelinde her bir köşeye ulaşan önemli bir hizmet ağı oluşturduğunu ifade etti.

Aygöl, konuşmasında şunları kaydetti: "Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, sigortacılık gibi alanlarda vatandaşlara hizmetleri sürdüren PTT, dünya pazarında söz sahibi olmak için tüm personelle mesai gözetmeksizin canla başla çalışıyor. Tüm personeli kutluyorum. Bugün 53'üncüsü Siirt'te düzenlenen bölge seçmeleri heyecan içinde geçti. Siirt'ten 2'si kadın 14 kişi, Batman'dan 5 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışa en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Katılımdan dolayı herkese teşekkür ediyorum."

Dereceye Girenler

Yarışma sonucunda, erkekler kategorisinde Cengiz Erdemci birinci, Abdurrahman Yılmaz ikinci, Tarık Karabulut üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Gülay Özcan Özerk birinci, Birgül Ekinci ikinci olarak sıralandı.

Dereceye giren personele ödülleri Aygöl tarafından teslim edildi. İlk üçe giren yarışmacılar, Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü...

Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı.

Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü...

Siirt'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı.

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