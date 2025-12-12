DOLAR
Siirt'te Aslan Çevik'in Şiir Kitabı Hayali Gerçekleşti

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 50 yaşındaki Aslan Çevik'in yaklaşık 30 yıllık şiir birikimini kitaplaştırdı ve imza günü düzenledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, imza günüyle destek verdi

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 50 yaşındaki özel birey Aslan Çevik'in kitap yazma hayalini gerçeğe dönüştürdü ve kurumda bir imza günü düzenledi.

Aslan Çevik, Siirt'te yaklaşık 30 yıldır şiir yazdığını belirtiyor. Kurumda kalan Çevik'in bu uzun soluklu birikimini değerlendiren müdürlük, bir editör komisyonu oluşturarak kitabın basım sürecine destek verdi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar konu hakkında şunları söyledi: "Aslan Çevik’in bir hayali varmış. Biz bunu öğrendikten sonra arkadaşlarımızla birlikte bir editör komisyonu kurup Aslan Çevik’in bu kitap basımı ile ilgili gerekli danışmanlığı gösterip kendisinin kitap basımı ile ilgili hayalini gerçekleştirmiş olduk kurum olarak".

Aslan Çevik, ortaokul ve lise yıllarından bu yana şiire ilgisi olduğunu, elinde 1992 yılında tutulmuş yaklaşık 200 yapraklı bir şiir defteri bulunduğunu aktardı. Çevik, duygularını ve süreci şöyle anlattı: "Aşk şiirlerinden sonra hayata dair şiirler yazabiliyorum. Eğitmenim Nazlı Tükenmez kendisi bana çok yardımcı oldu. İletişim sorunum vardı. Nereye başvuracağımı, nasıl yapacağımı, nasıl edeceğim bilmiyordum. Kurum yardımcı oldular".

Psikolog Arzu Tükenmez ise Çevik'in Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde verilen hizmet sırasında edebiyata olan ilgisinin fark edildiğini, bu potansiyeli değerlendirmek için birebir şiir çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Tükenmez, çalışmaların sürecini şu sözlerle özetledi: "Şiir çalışmalarımız yaklaşık olarak 1, 1 buçuk sene kadar sürdü. Bu çalışmaları Türk edebiyatımızın önde gelen usta şairleri ve yazarları ile birlikte onların eserlerini okuyarak, değerlendirerek ve Aslan Çevik’in bu eserlerden esinlenmesini sağlayarak gerçekleştirdik. Bütün çalışmalarımız Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde sağlandı".

Kurumun sağladığı editörlük ve tanıtım desteğiyle hayata geçirilen proje, Aslan Çevik için düzenlenen imza günüyle son buldu ve yerel topluluk tarafından destek gördü.

