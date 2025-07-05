DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.899,56 -0,36%

Siirt'te Bahçe Sulamak İçin Evden Ayrılan Adam Ahırda Ölü Bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde bahçe sulamak için evden çıkan Hikmet Erdoğan, ahırda ölü olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 12:14
Siirt'te Bahçe Sulamak İçin Evden Ayrılan Adam Ahırda Ölü Bulundu

Siirt'te Korkunç Olay: Bahçe Sulamak İçin Ayrıldı, Ahırda Ölü Bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde, Havel Mahallesi'nde bahçe sulamak için evinden çıkan Hikmet Erdoğan (65), ahırda ölü bulundu. Dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Erdoğan, yakınları tarafından uzun süre haber alınamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olayın ardından, bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron desteği ile arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde, evlerinin yakınındaki ahırda hareketsiz bulunan Hikmet Erdoğan’ın durumu, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği olarak belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Baykan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde bahçe sulamak için evden ayrılan kişi, ahırda ölü bulundu.

Siirt'in Baykan ilçesinde bahçe sulamak için evden ayrılan kişi, ahırda ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Siirt'te Bahçe Sulamak İçin Evden Ayrılan Adam Ahırda Ölü Bulundu
3
Ağrı'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı
4
Çorum'da Kayıp Kişinin Cinayeti: Bıçakla Öldürülüp Gömülmüş
5
İzmir Depremzedelerinin Elektrik ve Suları Kesildi: Tepkiler Büyüyor
6
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
7
Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor