Siirt'te Bahçe Sulamak İçin Evden Ayrılan Adam Ahırda Ölü Bulundu

Siirt'te Korkunç Olay: Bahçe Sulamak İçin Ayrıldı, Ahırda Ölü Bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde, Havel Mahallesi'nde bahçe sulamak için evinden çıkan Hikmet Erdoğan (65), ahırda ölü bulundu. Dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Erdoğan, yakınları tarafından uzun süre haber alınamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olayın ardından, bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron desteği ile arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde, evlerinin yakınındaki ahırda hareketsiz bulunan Hikmet Erdoğan’ın durumu, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği olarak belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Baykan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde bahçe sulamak için evden ayrılan kişi, ahırda ölü bulundu.