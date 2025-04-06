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Siirt'te İki Ayrı Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:42
Siirt'te İki Ayrı Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Siirt'teki Kazalarda Yaralı Sayısı 8'e Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazalardan birincisi, Kurtalan-Batman kara yolunun Konakpınar köyü mevkisinde gerçekleşti. Otomobil, henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç, şarampole devrildi. Bu kazada D.T, H.T, B.C, N.C. ve Y.C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kaza ise Kurtalan-Siirt kara yolunun eski Kayabağlar beldesi kavşağında meydana geldi. Bu kazada da sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobil şarampole devrildi. Bu kaza sonucunda B.Y, M.T. ve M.G. yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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