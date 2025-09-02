Siirt'te kafede sopalı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Olayın detayları ve soruşturma

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta bir kafede oturan 18 yaşındaki M.Y.F., sopalı saldırıya uğradı.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan genç, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri saldırıyla ilgili şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.T. ve M.K. ile yaşı küçük şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.