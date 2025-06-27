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Siirt'te Koruyucu Aile Günü Coşkuyla Kutlandı

Siirt'te 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri, Vali Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:58
Siirt'te Koruyucu Aile Günü Coşkuyla Kutlandı

Siirt'te Koruyucu Aile Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Siirt'te 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, koruyucu aile müessesesinin tarihsel anlamını vurguladı.

Koruyucu Aile Kültürü Tarihsel Bir Öneme Sahip

Kızılkaya, koruyucu aile kültürünün, geçmişte zor zamanlarda birbirine sahip çıkmanın bir göstergesi olduğunu belirtti. "Yetim kalanlar, öksüz kalanlar yurtlarda beslenip barındırılmak yerine, tarih boyunca yakınlarının himayesine alınmıştır," dedi.

Aile Yılı ve Koruyucu Aile Modeli

Koruyucu aile modelinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özveriyle yürütüldüğünü ifade eden Kızılkaya, bunun sadece bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda vicdan ve merhamet seferberliği olarak devam ettiğini belirtti. Türkiye'de binlerce çocuğun sevgi ve şefkati koruyucu ailelerden bulabildiğine dikkat çekti.

Kızılkaya, 2025 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında aile yapısını güçlendirmeye yönelik pek çok etkinlik planlandığını vurguladı ve koruyucu aile modelinin bu sürecin en güçlü örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Çocukların Sağlıklı Gelişimi İçin Koruyucu Aile Önemli

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, çocuklar için bu tür etkinlikleri düzenlemenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Bir çocuğun sağlıklı gelişimi için güvenli bir çevrede ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi kritik önem taşır," ifadesini kullandı.

Sidar, koruyucu aile hizmet modelinin önemini vurgularken, "Bu model bir çocuğun hayatını değiştirmekle kalmaz, onun geleceğini de aydınlatır," dedi.

Sanat Gösterisi ve Teşekkürler

Programda, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi tarafından sahnelenen koruyucu aile konulu gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca, Batman'da koruyucu aile olan Medine Özlük ve Medine Borak, süreçleri hakkında bilgi paylaşıp, çocuklarla olan ilişkilerini anlattı.

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Özlük ve Borak'a çiçek ve teşekkür belgeleri takdim ederek etkinliği sonlandırdılar.

Siirt'te "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Siirt'te "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Siirt'te "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Siirt'te "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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