Siirt'te Mehteran Birliği Coşkusu: Turizm Haftası Konseri

Siirt'te Mehteran Birliği Coşkusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, bu yıl Turizm Haftası nedeniyle Siirt'te etkileyici bir konser düzenledi.

Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da Yoğun İlgi

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesi tarafından organize edilen konser, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Konserde Ayak Sesleri

Mehteran Birliği, konser sırasında çeşitli eserler seslendirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Ödüller Saha'da Takdim Edildi

Etkinliğin sonunda, Vali Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, Mehteran Birliği'ne tiftik battaniyesi ve plaket takdim etti.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Yer Aldı

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Turizm Haftası dolayısıyla Siirt'te konser verdi. Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Turizm Haftası dolayısıyla Siirt'te konser verdi. Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.