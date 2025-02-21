Siirt'te Metru K Yapıda Kısmi Çökme: 30 Kişi Tahliye Edildi

Siirt'te Metruk Yapıda Kısmi Çökme Oluyor!

Siirt'in Batı Mahallesi 1010 Sokak'ta, gecenin ilerleyen saatlerinde iki katlı metruk bir yapıda kısmi çökme olayı gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme, çevrede bulunan diğer binalar için ciddi bir risk oluşturdu.

Çevredeki Binalar Boşaltıldı

Olayın ardından, çökme riski nedeniyle 30 kişi tahliye edilerek güvenli bir alana yönlendirildi. Karakol Mahallesi muhtarı Fikret Özalp, durumu değerlendirerek, "Çökme sırasında mahalle sakinleri bir anda dışarı çıktı ve 112 Acil Çağrı Merkezini aradılar. 3 bina tedbir için boşaltıldı," şeklinde konuştu.

Panik İle Uyanan Mahalle Sakinleri

Mahalle sakinlerinden Mehmet Enüştekin, büyük bir panikle uyandıklarını belirterek, "Evimizin yanındaki metruk yapı çöktü, deprem olduğunu düşündük. Tüm mahalle dışarı çıkmıştı,” diye ifade etti.

Uzun Süredir Boş Olan Yapılar

Nimet Özalp, "15-20 yıldır bu binalar boş. Bu sokaklarda çok sayıda terkedilmiş ev var," diyerek durumu gözler önüne serdi. Tahliye edilen vatandaşlardan Halil Erol ise "Ekipler tarafından tahliye edildik. Olay sonrası yer ayarlandı ancak biz akrabalarımızın yanına yerleştik. Buraların temizlenmesi ve metruk yapıların yıkılması çok önemli,” şeklinde düşündüğünü ifade etti.

Yetkililerin yerel halkın güvenliği için hızlı bir şekilde önlemler alması, Siirt'teki metruk yapılar konusunda gerekli adımların atılmasını sağlamak adına önem taşıyor.

Siirt'te Merkez Batı Mahallesi 1010 Sokak'ta 2 katlı metruk yapıda kısmi çökme meydana geldi.

Siirt'te Merkez Batı Mahallesi 1010 Sokak'ta 2 katlı metruk yapıda kısmi çökme meydana geldi.