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Siirt'te Park Halindeki Cipe Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen kazada, park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 11:08
Siirt'te Park Halindeki Cipe Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Siirt'te, park halindeki bir cipe çarpan otomobil kazası, beş kişiyi yaraladı. M.V.S'nin kullandığı 15 AAH 086 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği mevkisinde park halindeki 56 ABD 874 plakalı cipe çarparak takla attı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kaza sonucunda sürücü M.V.S ve araçta bulunan dört kişi yaralandı. Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır Yaralı İstasyonu

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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