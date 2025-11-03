Siirt’te Suçların %98'i Aydınlatıldı: Vali Kemal Kızılkaya Açıkladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, ilin güvenlik bilançosu paylaşıldı. Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlerin Eylül ayı boyunca yürüttüğü çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantı ve genel değerlendirme

Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerin özveriyle çalıştığını vurguladı. Eylül ayında toplam 480 asayiş olayı meydana geldiği ve bu kapsamda 431 şahsın yakalandığı bildirildi.

Asayiş olayları ve aydınlatma oranları

Vali Kızılkaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen 137 olayın 135'inin aydınlatıldığını yüzde 98,5 oranında başarı sağlandığını, malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde ise 38 olayın 37'sinin aydınlatılarak yüzde 97,3 başarı elde edildiğini bildirdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında %9,6 azalma görüldüğü aktarıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı olayı yaşanmadığı ifade edildi.

Yakalamalar ve arananlar

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi ile ifadeye yönelik 79 kişi olmak üzere toplam 93 şahsın yakalandığı belirtildi.

Terörle mücadele

Terörle mücadele kapsamında Ekim ayında gerçekleştirilen 5 operasyonda; DEAŞ terör örgütü ile ilişkili 2 kişi, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi ve PKK terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca 62 hanede 156 kişiye bilgilendirme yapıldığı, 8.881 şahıs ve 1.706 aracın sorgulandığı açıklandı.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 60 operasyon gerçekleştirildi ve 65 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 493 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 31 gram eroin, 91 adet sentetik ecza, 200 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edildi ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 7.789 vatandaşa eğitim verildi.

Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde 1 Ocak-31 Ekim 2025 tarihleri arasında 284 madde bağımlısının sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunduğunu, 83 kişinin il içi ve il dışındaki tedavi merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alındığını belirtti. "Özellikle uyuşturucu illetinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız," dedi.

Kaçakçılık, siber suçlar ve düzensiz göç

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 33 operasyonda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, yaklaşık 1 milyon 50 bin TL vergi kaybının önlendiği bildirildi. Siber suçlarda 128 olay meydana geldi, 46 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı ve 162 yasa dışı internet sitesi kapatıldı.

Düzensiz göç denetimlerinde 5 göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi; Mobil Göç noktasında 1.936 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Okul güvenliği ve trafik çalışmaları

Okul güvenliğinde 484 jandarma personeli 242 okulda görevlendirildi. Emniyet sorumluluk bölgesindeki 103 okulun giriş-çıkışları ise 38 ekip tarafından kontrol edildi. Trafik denetimlerinde Eylül ayında 46.077 araç kontrol edildi, 30 sürücü belgesi geri alındı, 315 araç trafikten men edildi.

Aynı dönemde 116 trafik kazasında 60 yaralanma ve 56 maddi hasar kaydedildi. Motosiklet kazalarını önlemeye yönelik denetimlerde 5 bin 995 motosiklet sürücüsü kontrol edildi ve 58 motosiklet trafikten men edildi. Trafik güvenliği eğitimleri kapsamında 2.784 kişiye eğitim verildi. Vali Kızılkaya, vatandaşlara "Hemşehrilerimden istirhamım trafik kurallarına uyalım, hızdan kaçınalım, emniyet kemeri takalım, telefonla konuşmayalım. Unutmayalım, hayatla yarışılmaz" çağrısında bulundu.

Teşekkür ve hedefler

Vali Kızılkaya, Siirt’in huzuru ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle aziz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, 3. Komando Tugay Komutanlığına, MİT Başkanlığına, ilçe kaymakamlarına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, güvenlik korucularına ve görev yapan tüm güvenlik personeline teşekkür etti.

SİİRT VALİDİ KEMAL KIZILKAYA, EKİM ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISINDA SUÇ OLAYLARININ YÜZDE 98’İNİN AYDINLATILDIĞINI AÇIKLADI.