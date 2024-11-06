Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'te Tarım Aracı Kazası

Siirt'in Eruh ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen bir tarım aracının devrilmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ramazan K. tarafından kullanılan tarım aracı, Dalkorur köyünde tarladan eve dönerken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ramazan K. ile annesi Ayşe K. yaralandı. 112 Acil Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından durumun acil olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Ayşe K.

Yaralılardan Ayşe K., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.