Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı

Siirt'in Baykan ilçesinde 79 yaşındaki diyaliz hastası, UMKE'nin paletli aracıyla Kasımılı köyünden Baykan Devlet Hastanesine güvenle ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:59
Olayın ayrıntıları

Siirt’in Baykan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen sağlık ekipleri, diyaliz tedavisi görmesi gereken bir hastanın zamanında tedaviye erişmesi için seferber oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, ulaşımın güçlükle sağlandığı Kasımılı köyü'ne kar paletli araçla intikal etti.

79 yaşındaki diyaliz hastası kadın, UMKE tarafından bulunduğu yerden alınarak paletli araç ile Baykan İlçe Devlet Hastanesi'ne güvenli şekilde ulaştırıldı ve tedavisine başlandı.

Ekiplerin çalışması ve erişim güvencesi

Yetkililer, yoğun kar yağışı gibi olumsuz koşullara rağmen vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak üzere ekiplerin koordinasyon içinde görev yaptığını vurguladı. Tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğu bildirildi.

