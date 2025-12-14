Siirt'te Yol Bakım Seferberliği: Asfalt ve Parke Onarımı Sürüyor

Siirt'te Yol Bakım Seferberliği

Ekipler Asfalt ve Parke Çalışmalarını Aralıksız Yürütüyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana cadde ve sokaklarda asfalt ile parke taşı yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde devam eden altyapı ve doğalgaz çalışmaları ile yoğun yağışlar sonrasında oluşan yol aşınmaları, çukurlar ve arıza müdahaleleri nedeniyle meydana gelen deformasyonların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde titizlikle yürütülüyor.

Yapılan saha incelemeleri sonucunda tespit edilen yol bozulmalarına karşı asfalt ve parke taşı bakım-onarım çalışmaları, şehir geneline yayılacak şekilde eş zamanlı olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında asfalt yüzeylerde oluşan çukurlar ve deformasyonlar giderilerek yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarıyla sürücülerin ve yayaların ulaşımda daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri sağlanırken, şehir içi trafik akışında yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

