DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.797.404,97 1,26%

Siirt'te Yol Bakım Seferberliği: Asfalt ve Parke Onarımı Sürüyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asfalt ve parke taşı yol bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:51
Siirt'te Yol Bakım Seferberliği: Asfalt ve Parke Onarımı Sürüyor

Siirt'te Yol Bakım Seferberliği

Ekipler Asfalt ve Parke Çalışmalarını Aralıksız Yürütüyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana cadde ve sokaklarda asfalt ile parke taşı yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde devam eden altyapı ve doğalgaz çalışmaları ile yoğun yağışlar sonrasında oluşan yol aşınmaları, çukurlar ve arıza müdahaleleri nedeniyle meydana gelen deformasyonların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde titizlikle yürütülüyor.

Yapılan saha incelemeleri sonucunda tespit edilen yol bozulmalarına karşı asfalt ve parke taşı bakım-onarım çalışmaları, şehir geneline yayılacak şekilde eş zamanlı olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında asfalt yüzeylerde oluşan çukurlar ve deformasyonlar giderilerek yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarıyla sürücülerin ve yayaların ulaşımda daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri sağlanırken, şehir içi trafik akışında yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

SİİRT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ANA CADDE VE SOKAKLARDA ASFALT İLE...

SİİRT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ANA CADDE VE SOKAKLARDA ASFALT İLE PARKE TAŞI YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama