Siirt Valisi Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Siirt Valisi Kızılkaya, Yılın Kareleri Oylamasında

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasında yer alarak bu önemli etkinliğe katkı sağladı. Vali Kızılkaya, fotoğraf sanatını desteklemek amacıyla düzenlenen bu oylamanın, toplumsal etkinliği artıracağına ve sanata olan ilgiyi pekiştireceğine vurgu yaptı.

Oylamanın Önemi

Oylama süreci, Türkiye genelinden birçok katılımcının yer aldığı bir organizasyonu kapsıyor. Vali Kızılkaya'nın katılımı, Siirt'in sanatsal etkinlikler açısından dışa açılmasına ve yerel değerlerin ön plana çıkarılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.