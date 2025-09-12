Sikorski ve Yvette Cooper Kiev'de: Güvenlik ve Savunma Görüşmeleri

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, görüşmeler için Kiev'e geldi; güvenlik, AB/NATO üyeliği ve savunma işbirliği gündemde.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:13
Polonya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Kiev'de

Gündem: Güvenlik, AB/NATO üyeliği ve savunma işbirliği

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, her iki bakanın da Kiev'e vardığı duyuruldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Sikorski ve Cooper'ı Kiev tren istasyonunda ayrı ayrı karşıladı.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda, bugün Sikorski ile yapacağı görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele alacaklarını vurgulayarak, "Bugün ortak güvenliğimiz, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği ve Moskova'ya baskı konularında kapsamlı görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aynı hesaptan Cooper'ın Kiev'e gelişiyle ilgili açıklama yapan Sybiha, "Gündemimizde yer alan barış çabaları, Rusya'ya yönelik transatlantik baskılar ve Ukrayna ile İngiltere arasındaki savunma işbirliğinin artırılması gibi ikili ve uluslararası konuların tamamını ele alacağız." dedi.

