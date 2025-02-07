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Sıla Bebeğin Ölümü Davasında Cezalar Açıklandı: Anneye 27 Yıl 9 Ay Hapis

Tekirdağ'da Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri 27 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Cezalar birçok kesimi hayal kırıklığına uğrattı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:43
Sıla Bebeğin Ölümü Davasında Cezalar Açıklandı: Anneye 27 Yıl 9 Ay Hapis

Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Karar Verildi

Tekirdağ'da Sıla bebeğin öldürülmesine yönelik davada, mahkeme önemli bir karara imza attı. Kayıtlara geçen cinsel istismar ve darbe sonrası hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla, yaşamını yitirmişti. Mahkeme, Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A.'ya 20 yıl 6 ay, diğer çocuk G.K.'ye ise 7 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmaya Katılım ve Savunmalar

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklar SEGBİS sistemiyle katıldı. K.A.'nın babası K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklara son sözleri sorulduğunda, Bakiye Yeniçeri, suçsuz olduğunu ve bir gece kulübünde zorla çalıştığını savundu. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların suçlarını anımsatarak ceza miktarlarını belirledi. Bakiye Yeniçeri, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, suç delillerini yok etme ve suçu bildirmeme suçlarından toplam 27 yıl 9 ay ceza aldı. K.A., nitelikli cinsel istismar ve kasten öldürme suçlarından 20 yıl 6 ay, G.K. ise 7 yıl hapis cezası aldı. Bazı sanıkların beraat etmesi dikkat çekti.

Toplumdan Tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göz göre göre bu duruma geldiğini ifade etti. Cezaların yetersizliğine dikkat çeken Özçağdaş, "Çocuk, kadın ve aileleri koruyamayan bir sistem var," dedi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan da mahkemenin kararından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün beklenen cezaların verilmediğini söyledi. "Suçun önlenmesi konusunda sıkıntılar var" dedi.

Aile, İtiraz Edecek

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, verilen cezaların adaletin sağlanmadığını düşündürdüğünü belirtti. Aile, mahkemenin kararına itiraz edeceğini duyurdu. "Anne 24 yıl yargılansın ama diğerleri neden beraat etti?" şeklinde tepkisini gösterdi.

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