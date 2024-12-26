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Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Dava Başladı

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası, yoğun ilgiyle başladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:00
Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Dava Başladı

Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Dava Başladı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilerek hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmaya, Sıla bebeğin annesi B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö. ve çocuklardan birinin babası K.A. katıldı. Diğer sanıkların duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacağı öğrenildi.

Duruşma, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sıla'nın annesi ve diğer sanıklar hakkında açılan davaların birleştirilmesiyle başladı. Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri de duruşmayı izlemek üzere hazır bulundu.

Adalet Arayışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, Sıla bebek için adalet arayışında olduklarını dile getirdi. Gökçen, Türkiye'nin bu ve benzeri cinayetlerle çalkalandığını ifade ederek, çocukların korunamadığı bir dönemde olduklarına dikkat çekti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, Sıla bebeğin yaşam hakkını elinden alanların bir an önce cezalandırılmasını istedi. Görgül, davaya müdahil olmayı talep ettiklerini ve sanıkların en ağır cezalara çarptırılmasını beklediklerini belirtti.

İstenen Ceza Süreleri

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, anne B.Y. için toplamda 67 yıl hapis cezası talep ederken, K.A. hakkında 28 yıl 6 ay, S.Ö. için ise 1 yıl 6 ay ceza istenmektedir. Çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için de 48 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmekte.

Olay, 8 Eylül tarihinde Sıla bebek hastaneye kaldırıldığında tespit edilen beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesiyle başladı. 5 yaşındaki Sıla'nın kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı. Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

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