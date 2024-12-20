Sıla Bebeğin Ölümüyle İlgili Davada İddianame Detayları Ortaya Çıktı

Olayın Detayları ve İddianame Raporu

Tekirdağ'da cinsel istismara ve darbe uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne dair hazırlanan iddianamede, olayın derinlikleri ortaya serildi. İddianamede, bebeğin annesi tarafından bırakıldığı komşu evde daha önce de darbedildiği vurgulandı.

İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Sıla bebeğin ölümünün, künt kafa travması sonucu meydana geldiği belirtildi. Bebeğin 8 Eylül tarihinde maruz kaldığı kafa travmasının ölümle illiyet bağı olduğu ifade edildi.

Cinsel İstismar İddiaları

İddianamede, suça sürüklenen çocuklar K.A. (13) ve G.K. (14) hakkında yapılan incelemelerde, çocukların cinsel istismar suçunu kabul ettikleri kaydedildi. K.A'nın, Sıla bebeği evlerinde kömürlüğe indirip darbettiği ve baygın düştükten sonra eve getirdikten sonra annenin hastaneye götürdüğü belirtildi.

Anne B.Y.'nin İhmali

Anne B.Y.'nin, Malkara'daki bir gece kulübünde çalıştığı, bu süre zarfında çocuklarını şüpheli K.A.'ya bıraktığı bilgisi iddianamede yer aldı. Bebeği darbedilmesine rağmen oraya bırakmaya devam ettiği, ayrıca 5 Eylül 2024 tarihinde K.A. ve çocuklarının evine yeniden bıraktığı açıklandı.

İddianamede, anne B.Y.'nin çocuğuna karşı olan yükümlülüklerini ihmal ettiği ve bu yüzden Sıla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği ifadesine yer verildi.

Yargı Süreci ve İstenen Cezalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, anne B.Y. için toplam 67 yıl hapis cezası talep etti. K.A.'nın babası K.A. hakkında ise 28 yıl 6 ay hapis istenmişken, diğer şüpheli S.Ö. için ise 1 yıl 6 ay ceza talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. ve K.A. için de toplam 66 yıl hapis cezası talep edildi. Yargılama süreci 26 Aralık’da başlayacak.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından anne B.Y., birlikte yaşadığı kişi S.Ö., komşuları K.A. ve çocukları gözaltına alındı ve tutuklandı. Sıla bebek, 7 Ekim’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, Sıla bebeğe yapılan cinsel istismarın adli raporlarla belirlendiğini ifade etti.