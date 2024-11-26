Sıla Bebeğin Ölümüyle İlgili Soruşturmada İddianameler Hazırlandı

2 Yaşındaki Sıla Bebeğin Ölümü Üzerine Gelişmeler

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek için hazırlanan iddianameler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. İki ayrı iddianame, bebek Sıla'nın annesi ile birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocukların babasını kapsıyor.

İddianamenin Detayları

Anne B.Y. (29), komşusu K.A. (32) ve birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında düzenlenen iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkında olan iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

İddianamede anne B.Y. için “ihmali davranışla kasten insan öldürme”, “suç delillerini yok etme” ve “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçlamalarıyla toplam 67 yıl hapis cezası talep ediliyor.

K.A. hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçları yüzünden toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Ayrıca, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. için de “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis talep ediliyor.

Diğer suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. hakkında ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 66 yıl ve 48 yıl hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca K.A. hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Olayın Seyri

8 Eylül'de, Sıla'nın uyanmadığı ihbarıyla Malkara Devlet Hastanesi'ne getirilen bebek, orada yapılan muayenede beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma sırasında anne B.Y, S.Ö, komşu K.A. ve çocukları K.A. ve G.K. gözaltına alındı ve tutuklandı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alındı. Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, yaşanan cinsel istismar olayının adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etti.

Ne yazık ki, Sıla bebek 7 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.