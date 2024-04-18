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Silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen “Mahzen-28” operasyonlarında 41 kişi yakalandı

Yasa dışı bir şekilde silah imalatı yapan ve silah kaçakçılığı faaliyetleri yürütmekte olanlara karşı 11 ilde gerçekleştirilen “Mahzen-28” operasyonlarında, 41 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:42
Silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen “Mahzen-28” operasyonlarında 41 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı iş birliğinde yapılan “Mahzen-28” operasyonlarında, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan 41 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmış olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen bu operasyonlar kapsamında, 137 tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ile birlikte çok sayıda tüfek ve tabanca parçasının ele geçirilmiş olduğunu belirtti.

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