Silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen “Mahzen-28” operasyonlarında 41 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı iş birliğinde yapılan “Mahzen-28” operasyonlarında, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan 41 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmış olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen bu operasyonlar kapsamında, 137 tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ile birlikte çok sayıda tüfek ve tabanca parçasının ele geçirilmiş olduğunu belirtti.