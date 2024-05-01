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Yarın emekliler için tamamen ücretsiz oluyor! Artık tek kuruş ödeme yapmaya gerek yok

Emeklilere yönelik desteklerin detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yeni bir uygulama ile emeklilere sunulan hizmetlerden biri daha ücretsiz hale geldi. İşte konuya dair detaylar...

Yayın Tarihi: 01.05.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:37
Yarın emekliler için tamamen ücretsiz oluyor! Artık tek kuruş ödeme yapmaya gerek yok

Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılan %49.25 oranındaki zam, düşük maaş alanlar için yeterli olmadı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilmiş olsa da bu miktar hâlâ yoksulluk sınırının oldukça altında. Emekliler, Temmuz ayında yapılacak olan zam ve refah payı artışını umutla beklerken, 2024 yılında emeklilere yönelik sosyal yardımlar da açıklanmaya başlandı.

Hükümet tarafından, bayram ikramiyeleri yetersiz kalan emeklilere ek destekler sağlanacak bir paket duyuruldu. Bu paket kapsamında, gelir ve mülk sahibi olmayan emeklilere elektrik, doğalgaz ve su faturalarında destek, emekli kartları üzerinden gıda faturası desteği sağlanacak.

emeklilere destek

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ HİZMET

31 Mart Seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok belediye başkan adayı emeklilere yönelik destek paketlerini açıklamıştı. Seçimi kazanan başkanlar, göreve başladıkları yeni dönemde bu vaatleri yerine getirmeye başladılar. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daha önce vaat ettiği gibi, emeklilere yönelik ücretsiz kuaför hizmetini bugün itibarıyla başlattığını duyurdu.

Aksaray Belediyesi'nin dinlenme evi bahçesinde bulunan kuaför salonu, emekli vatandaşlara kapılarını ardına kadar açtı. Emekliler, bu salonlara geldiklerinde tıraş ve diğer kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak alabilecekler.

"HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET"

Aksaray Belediyesi Berber Salonu, hafta içi her gün sabah 08.00'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Talep yoğun olursa, kuaför hizmetleri Cumartesi günleri de devam edecek. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yaşayan her yaştan vatandaşa bu hizmeti sunacaklarını belirtti.

Aksaray Belediyesi daha önce de mobil kuaför hizmeti başlatarak, evinden çıkamayan emeklilere, engelli vatandaşlara ve evden çıkamayan hastalara kuaför hizmeti götürmüştü. Bu uygulama ile sadece emeklilere değil, diğer ihtiyaç sahibi gruplara da destek sağlanmıştı.

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