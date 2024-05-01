Milli Emlak’ta peşinat ödeyen arsayı kapıyor! Bedavadan biraz daha pahalı arsanız hazır

Milli Emlak tarafından sunulan arsa satış fırsatları, arazi yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için büyük bir cazibe taşıyor. TOKİ'nin düzenlediği KDV indirimli arsa satış kampanyası, Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de geniş bir arsa portföyünü kapsıyor. Bu fırsat, yatırımcılara ekonomik avantajlarla düşük peşinat ve esnek ödeme planları sunuyor.

Toplamda 391 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Açık artırma etkinlikleri 8 ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, sabah saat 10:30'da başlayacak. Etkinliklere katılmak isteyen alıcıların, Halk Bankası üzerinden belirlenen teminat tutarlarını yatırarak açık artırmaya katılmaları gerekiyor.





TOKİ'nin İstanbul merkez ofisi ve Holiday Inn Otel, bu büyük satış etkinliğine ev sahipliği yapacak. Yatırımcılar, arsalar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve teklif vermek için "www.emlakmuzayedecom.tr" internet adresini ziyaret edebilirler. Bu platformda, arsa satışına ilişkin gerekli belgeler ve finansman seçenekleriyle ilgili kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Başvuru işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlamak, bu özel satış fırsatlarından yararlanmak isteyen bireyler için önemli. Başvuru sürecinde adımları dikkatle takip etmek, işlemlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır. Ayrıca, ödeme planları ve taksit seçenekleriyle ilgili detaylı bilgi almak için ilgili kişilerle iletişime geçilmesi önerilir. Bu kampanya, arazi yatırımı yapmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.