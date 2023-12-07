Silah kaçakçılarına yönelik Mecek-7 Operasyonu: 1264 şüpheliye gözaltı!

73 ilde gerçekleştirilen Mercek-7 Operasyonları kapsamında, ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik olarak toplamda 1264 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına yönelik Mecek-7 Operasyonu: 1264 şüpheliye gözaltı!
Yayın Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama ile ruhsatsız silah kaçakçılarına geniş çapı operasyon düzenlendi.  Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına karşı gerçekleştirilen Mercek-7 Operasyonu ile şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Eşzamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında, 787 ruhsatsız tabanca, 15 kurusıkı tabanca, 38 uzun namlulu tüfek ve 162 ruhsatsız av tüfeği ile birlikte toplamda 1038 silah ele geçirilirken 1264 şüpheli gözaltına alındı. 

mercek-7-operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç örgütlerini ve bu örgütlere silah sağlayanları izlemeye devam ettiklerini belirterek, halkın huzurunu kaçıran unsurları adalete teslim etmek konusundaki kararlı olduklarını vurguladı. Bakan Yerlikaya  ruhsatsız silah temin eden ve silah kaçakçılığı yapanlarla mücadelenin kararlılıkla süründürüleceğini belirtti. 

Öne Çıkanlar
Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı Dilan Polat'ın kara kutusu yakayı ele verdi! Öyle bir şey yaptı ki... Polis anında kapısına dayandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya yüzlerce kişi alacak! Sınav yok, KPSS yok: Sadece tek bir kura! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya yüzlerce kişi alacak! Sınav yok, KPSS yok: Sadece tek bir kura!
Emekliler bu tarihleri not edin! Cumhurbaşkanı jesti kapıyı çaldı: Maaşa ek ödemeler hesaba yatıyor Emekliler bu tarihleri not edin! Cumhurbaşkanı jesti kapıyı çaldı: Maaşa ek ödemeler hesaba yatıyor
Çok Okunanlar
Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi! Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi! Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu! Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu!