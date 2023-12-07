Silah kaçakçılarına yönelik Mecek-7 Operasyonu: 1264 şüpheliye gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama ile ruhsatsız silah kaçakçılarına geniş çapı operasyon düzenlendi. Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına karşı gerçekleştirilen Mercek-7 Operasyonu ile şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Eşzamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında, 787 ruhsatsız tabanca, 15 kurusıkı tabanca, 38 uzun namlulu tüfek ve 162 ruhsatsız av tüfeği ile birlikte toplamda 1038 silah ele geçirilirken 1264 şüpheli gözaltına alındı.





İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç örgütlerini ve bu örgütlere silah sağlayanları izlemeye devam ettiklerini belirterek, halkın huzurunu kaçıran unsurları adalete teslim etmek konusundaki kararlı olduklarını vurguladı. Bakan Yerlikaya ruhsatsız silah temin eden ve silah kaçakçılığı yapanlarla mücadelenin kararlılıkla süründürüleceğini belirtti.