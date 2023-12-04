"Silahlandırma Kampanyası" İsrail'de Krize Neden Oldu! Üst Düzey Yetkili Kampanyaya İstifası ile Tepki Gösterdi

İsrail ile Hamas arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken İsrail cephesinden şok eden gelişme yaşandı. İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gerekli kriterleri gözetme olmaksızı sivillerin silahlandırılmasına yönelik kapmanya başlatıldı. İsrail güçlerinde üst düzey bir emniyet yetkilisi Itamar Ben-Gvir'in İsrailli sivilleri silahlandırma kampanyasına karşı çıktı ve istifa etti. Yetkili, ulusal güvenlik politikalarının, belirli kriterlere uygun şekilde değerlendirilmesi ve uygulanması gerektiğini vurgulayarak, benzeri bir yaklaşımın ulusal güvenlik açısından ciddi risklere neden olabileceğine dikkat çekti. İstifa, ülkedeki güvenlik stratejilerine yönelik tartışmaların derinleşmesine sebep oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yapılan haberde, Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisher, Bakan Itamar Ben-Gvir'in İsrailli sivillere silah dağıtma politikasına karşı çıkarak istifasını verdi. Avisher, önceki hafta İsrail Meclisi'nde gerçekleşen bir oturumda, İsrail'deki Yahudi vatandaşlarına silah ruhsatı çıkarılmasını sağlamak amacıyla, liyakati olmayan kişilerin bakanlık görevine atandığını duyurdu.

Avisher 6 yıl süreyle görev yaptığı Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan sonra 2020'de Ateşli Silahlar Şube Müdürü olarak atanmıştı ve istifasında, bazı isimlerin yasal yetkileri olmaksızın silah ruhsatı başvurularını onayladığını iddia etti.

Ben-Gvir'e bağlı personelin Bakan'ın ofisinde bir "komuta merkezi kurduğunu" belirterek, bu merkezin işleyişiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Avisher'e göre, bu merkezdeki personel, bazı ruhsat başvurularına diğerlerine göre öncelik veriyor ve bu durum güvenlik açısından kaygı yaratıyordu.

Ayrıca, Ben-Gvir'in ofis personelinin, normalde en az bir aylık eğitim alması gereken geçici "ruhsatlandırma yetkilisi" olarak atanarak, sürecin sağlıklı işlemediğine dikkat çekti. Avisher, silah ruhsatlarının, gerekli kriterleri karşılamayan kişilere hızla verildiğini vurgulayarak, bu durumun ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.

İsrailli üst düzey güvenlik yetkilisi Haaretz gazetesine konuşmada oluşturulan bu ortamın "felakete davetiye çıkardığını" vurgulayarak, "Şeker gibi silah dağıtıyorlar. Silah ruhsatı çocuk oyunu değildir. Bakanlıkta neredeyse hiçbir denetim yok." ifadeleri ile eleştirini dile getirdi.

Ayrıca, muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Yoav Segalovitz de Bakan Ben-Gvir'e karşı tepkisini dile getirdi. Segalovitz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Ben-Gvir, hükümet gücünü kullanarak kamu görevlilerini terörize ediyor." ifadelerini kullanarak, Ben-Gvir hakkında "görevi kötüye kullanma suçunda cezai soruşturma başlatılması" gerektiğine dair düşüncelerini ifade etti.

Ben-Gvir Eleştirilere Aldırış Etmiyor

Yüzbinlerce İsrailli sivili ve yerleşimciyi silahlandırma kampanyası ile gündeme gelen Bakan Ben-Gvir, Avisher'in tepkisine yanıt vererek İsraillilere silah dağıtma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini açıkladı. Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşlarına silah dağıtımı konusundaki politikasının net ve sürekli olduğunu" belirtti.

Bu gelişme, geçtiğimiz günlerde Batı Kudüs'te meydana gelen trajik bir olayı hatırlatıyor. 31 Kasım tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda, 4 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak, olayın ardından ortaya çıkan bilgiler, ölen dördüncü kişinin aslında saldırıyı gerçekleştirenlerle hiçbir bağlantısı olmayan bir İsrailli olduğunu gösterdi.

Kimliği açıklanmayan bu İsrailli, saldırıyı gerçekleştiren kişilere ateş açtığı sırada, yanlışlıkla "saldırgan" olarak algılanarak İsrail güçleri tarafından vurulmuş ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Bakan Ben-Gvir'in İsrailli Sivilleri Silahlandırma Kampanyası

Itamar Ben-Gvir, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı olarak, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ve Gazze'ye yapılan İsrail saldırılarına yanıt olarak başlattığı silahlandırma kampanyasında, silah ruhsatı başvuru şartlarını kolaylaştırdığını ve on binlerce İsrailli sivili silahlandırdığını duyurdu.

Ben-Gvir, Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğü'ne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusuna yapıldığına vurgu yaparak, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan bu fotoğraflarda, Ben-Gvir'in ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeklerin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıttığı net olarak görülüyor.



