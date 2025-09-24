Şile'de 'Kışlık Sebzeniz Bizden' Projesiyle 445 Bin Fide Dağıtıldı

Şile'de 'Kışlık Sebzeniz Bizden, Üretmek Sizden' projesiyle fide dağıtımı yapıldı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Şile'deki çiftçilere kıvırcık, brokoli, karnabahar ve kırmızı lahana fideleri verildi. Etkinlik, Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene katılan isimler

Törene Şile Kaymakamı Mustafa Çit, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Parıldar: İstanbul tarımı planlı üretimle güçleniyor

Suat Parıldar, törende İstanbul'daki tarım üretiminin önemine vurgu yaparak Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesiyle bugüne kadar 72 projenin hayata geçirildiğini, bu yıl ise 19 projenin uygulandığını belirtti. Parıldar, "Kışlık Sebzeniz Bizden, Üretmek Sizden" projesinin Şile'ye özel yürütüldüğünü ve toplam 445 bin fide dağıtıldığını, bunun 255 binden fazlasını bugün çiftçilerle buluşturduklarını söyledi.

Parıldar, üretim planlamasının önemine dikkat çekerek İstanbul'da çiftçi becerisi, su yönetimi ve iklimsel değişiklikler göz önünde bulundurularak 6 artı 1 üründe yem bitkileriyle planlamanın hayata geçirildiğini, şu an üretimin yüzde 90'ının planlı gerçekleştirildiğini ve meyvecilik, örtüaltı ile sebze yetiştiriciliğinin de devreye girmesiyle hedefin yüzde 100 planlı üretim olduğunu kaydetti. Ayrıca tarımda sigortalılık oranının yüzde 42 olduğunu, hedeflerinin yüzde 100 olduğunu ifade etti.

Konuşkan: Şile'nin üretim potansiyeli ve destekler

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan, ilçenin su ürünleri ile meyve ve sebze üretiminde öne çıktığını belirtti. Konuşkan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2024 sonu itibarıyla 827 çiftçinin kayıtlı olduğunu aktardı.

Geçen yıl çiftçilere sağlanan desteklere değinen Konuşkan, organik tarım, sertifikalı tohum, yem bitkisi, mazot, gübre ve analiz destekleri ile toplamda yaklaşık 1 milyon lira destek sağlandığını söyledi. Konuşkan, yaz dönemindeki nüfus yoğunluğu nedeniyle Şile'deki tarım üretiminin önemine vurgu yaptı.

Ağva'da geçen yıl yapılan siyez buğdayı deneme ekiminde Anadolu ortalamasının 250-300 kilogram olduğu yerde 400 kilogram verim alındığını belirten Konuşkan, bu yıl ekim alanını artırmayı planladıklarını ifade etti. Konuşkan, 'Kışlık Sebzeniz Bizden, Üretmek Sizden' projesi kapsamında bugün 190 çiftçimize 196 bin 650 adet kıvırcık ile 20'şer bin adet brokoli, kırmızı lahana ve karnabahar fidesi dağıtıldığını açıkladı.