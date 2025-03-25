Şili'de Orman Yangını: 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

Şili'nin Araucania bölgesindeki orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi ve 1190 hektar alan küle döndü.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:59
Şili'de Orman Yangını: 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

Güney Amerika'nın Şili ülkesinin Araucania bölgesinde devam eden orman yangını, korkutan boyutlara ulaştı. Yangın nedeniyle 2 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, Traiguen kasabasında çıkan orman yangınının 1190 hektarlık bir alanı küle çevirdiği duyuruldu. Yangının etkilerinin azaltılması amacıyla Traiguen'deki tüm okullar tatil edildi.

Yangınla mücadele ekipleri, hem karadan hem de havadan büyük çabalar sarf ediyor. Araucania Bölgesi Şefi Patricio Amparan, basına verdiği demeçte, "Traiguen'de karmaşık bir süreç yaşanıyor. Şiddetli rüzgarlar, yangınla mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor ve yangının çok hızlı yayıldığını görüyoruz," şeklinde ifadeler kullandı.

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