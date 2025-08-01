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Silivri'de Kum Ocağındaki Göçükte Gözüya Kaybedilen İşçinin Cesedi Bulundu

Silivri’de kum ocağında 4 gündür süren arama çalışmalarında, işçinin cansız bedeni bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:16
Silivri'de Kum Ocağındaki Göçükte Gözüya Kaybedilen İşçinin Cesedi Bulundu

Silivri'de, kum ocağında meydana gelen göçüğün ardından kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşılmak için yürütülen çalışmalar nihayet sonuç verdi.

Büyükkılıçlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren kum ocağında 29 Temmuz tarihinde göçük altında kalan Türkmenistan uyruklu Mansur A. (46), arama kurtarma ekipleri tarafından 4. günde bulundu.

Ceset, olay yerindeki cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu

Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde...

Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde bulundu.

Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde...

Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde bulundu.

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